Quatro membros do Comando Vermelho são presos em ação conjunta no Amazonas

Notícias Policiais – Uma operação interestadual realizada na última sexta-feira (18/7) resultou na prisão de quatro integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, suspeitos de atuar no tráfico de drogas nos estados do Amazonas, Espírito Santo e São Paulo. A ação foi coordenada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio das polícias civis dos outros dois estados.

As prisões ocorreram de forma simultânea em diferentes localidades. No interior do Amazonas, foram detidos Erison da Silva Velasques, de 21 anos; Gabriel Souza da Silva, de 20 anos; e Mikhael Martins Peixoto, de 41 anos. Já em São Paulo, outro suspeito, de 20 anos, também foi capturado.

Segundo o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, a operação é um desdobramento de investigações iniciadas em 2024, em São Gabriel da Cachoeira, onde já haviam sido apreendidos 400 quilos de entorpecentes e quatro pessoas presas. Com o avanço das investigações, foi possível mapear a rota e a logística da droga até seu destino final.

Durante a ação, foram apreendidos mil comprimidos de ecstasy, 600 micropontos de LSD e porções de maconha. Os presos são acusados de tráfico de drogas, associação criminosa e financiamento ao tráfico.

“As investigações apontaram que o grupo atuava na logística de transporte dos entorpecentes do interior do Amazonas até Manaus, de onde a droga seguia para outros estados. Nosso trabalho é entender toda a estrutura dessa organização criminosa e cortar o fluxo financeiro e logístico do grupo”, afirmou o delegado.

A operação continua em andamento e novas prisões não estão descartadas.