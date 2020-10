Quatro pessoas são presas com 70 quilos de maconha do tipo skunk avaliados em R$ 350 mil em Tefé

Redação AM POST

Policiais Civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) deflagrou, no início da noite de terça-feira (06/10), por volta das 18h, operação que resultou nas prisões, em flagrante, de quatro pessoas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em locais distintos de Tefé (distante 523 quilômetros em linha reta da capital). Durante a ação, também foram apreendidos 70 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em R$ 350 mil e encontrados em uma ilha, às margens do rio Japurá, na zona rural do município.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, a ação policial contou com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé e da Polícia Militar (PM) daquele município. Na ocasião, foram presos Alberto Mendes da Silva, 47, Edmilson Moreira de Carvalho, 67, José Karino Souza Carioca, 33, e Sidovaldo Ferreira da Costa Filho, 25.

Continua depois da Publicidade

“Essa operação teve uma logística muito grande, pois durou cerca de dois meses por conta das secas dos rios, mas tivemos êxito no desfecho. Ela resultou na desarticulação desse grupo criminoso que atuava em Tefé. As investigações em torno do caso continuam e em breve, alcançaremos todos os membros dessa organização criminosa”, enfatizou o diretor.

Procedimentos – Alberto, Edmilson, José Karino e Sidovaldo foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, eles irão permanecer encarcerados naquela unidade policial, à disposição da Justiça.

* Com informações da Assessoria de Imprensa