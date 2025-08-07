A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Quatro pessoas são presas em flagrante por tráfico de drogas em Manaus

Polícia encontra cocaína, oxi, celulares e rádios durante cumprimento de mandado no bairro São Raimundo.

Por Beatriz Silveira

07/08/2025 às 21:07

Notícias Policiais – Quatro pessoas foram presas em flagrante na manhã desta quinta-feira (7) durante uma operação policial no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. Aline Nazaré Araújo, 32 anos; Rebeca Moreira Borges, 25; Silvia Moreira de Almeida, 29; e Thiago Nazaré Araújo foram detidos após cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência utilizada para atividades criminosas.

PUBLICIDADE

A operação foi coordenada pelo 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e teve como base denúncias anônimas que apontavam o endereço como ponto de comercialização de entorpecentes. Segundo o delegado Mauro Soares, responsável pela investigação, as informações foram confirmadas ao longo das diligências, o que permitiu solicitar à Justiça o mandado, que foi concedido.

No local, os policiais encontraram um tablete de cocaína, três porções de pedra de oxi, R$ 430 em espécie, sete celulares, uma balança de precisão e dois rádios comunicadores — itens geralmente associados à prática do tráfico de drogas.

Leia também: Guardas municipais são feridos por ambulantes irregulares flagrados com alimentos vencidos durante reordenamento do Centro de Manaus

PUBLICIDADE

“A ação foi deflagrada na residência de Aline Nazaré. No imóvel, conseguimos apreender todo o material ilícito, bem como efetuar as prisões dos envolvidos”, afirmou o delegado.

Todos os suspeitos foram encaminhados à delegacia e irão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles passarão por audiência de custódia nas próximas horas e permanecerão à disposição da Justiça.

A polícia reforça a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas, que seguem sendo fundamentais no combate ao tráfico na capital.

 

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

STF é acusado de ameaçar Congresso caso impeachment avance, denuncia Nikolas Ferreira e Gustavo Gayer

De acordo com Basília, a expectativa interna é de que, mesmo se o pedido for aberto, não seja aprovado.

há 24 segundos

Roraima

PF prende homem por entrada irregular de migrantes em Roraima

Prisão aconteceu durante fiscalização de rotina no aeroporto de Boa Vista e revela esquema de falsificação e tráfico de pessoas.

há 39 segundos

Brasil

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 9 milhões no próximo sábado

Com prêmio acumulado, Mega-Sena pode pagar até R$ 9 milhões no próximo sorteio.

há 23 minutos

Brasil

Nikolas Ferreira pede afastamento de Alcolumbre após posicionamento sobre Moraes

Alcolumbre teria dito a líderes que “nem se tiver 81 assinaturas” pautará o processo.

há 57 minutos

Manaus

Suframa garante que empregos serão mantidos após incêndio em fábricas da Zona Franca em Manaus

Superintendente da Suframa afirma que trabalhadores serão essenciais na reconstrução das fábricas após incêndio.

há 1 hora