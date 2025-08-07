Quatro pessoas são presas em flagrante por tráfico de drogas em Manaus

Notícias Policiais – Quatro pessoas foram presas em flagrante na manhã desta quinta-feira (7) durante uma operação policial no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. Aline Nazaré Araújo, 32 anos; Rebeca Moreira Borges, 25; Silvia Moreira de Almeida, 29; e Thiago Nazaré Araújo foram detidos após cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência utilizada para atividades criminosas.

A operação foi coordenada pelo 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e teve como base denúncias anônimas que apontavam o endereço como ponto de comercialização de entorpecentes. Segundo o delegado Mauro Soares, responsável pela investigação, as informações foram confirmadas ao longo das diligências, o que permitiu solicitar à Justiça o mandado, que foi concedido.

No local, os policiais encontraram um tablete de cocaína, três porções de pedra de oxi, R$ 430 em espécie, sete celulares, uma balança de precisão e dois rádios comunicadores — itens geralmente associados à prática do tráfico de drogas.

“A ação foi deflagrada na residência de Aline Nazaré. No imóvel, conseguimos apreender todo o material ilícito, bem como efetuar as prisões dos envolvidos”, afirmou o delegado.

Todos os suspeitos foram encaminhados à delegacia e irão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles passarão por audiência de custódia nas próximas horas e permanecerão à disposição da Justiça.

A polícia reforça a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas, que seguem sendo fundamentais no combate ao tráfico na capital.