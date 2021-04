Quatro pessoas são torturadas e esquartejadas durante chacina em Itacoatiara

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma chacina ocorrida em um sítio no município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus), deixou, ao menos, quatro mortos nesta quinta-feira (29), uma quarta pessoas ficou ferida. Até o momento as vítimas não tiveram as identidades divulgadas.

O massacre ocorreu no ramal da Sudam, em um sítio que fica localizado no Km 37 da rodovia AM-010. Na ocasião, criminosos invadiram o local, amarraram, torturaram as vítimas e as executaram a tiros.

Os corpos foram encontrados com sinais de tortura e, pelo menos, um dos corpos estaria esquartejado e degolado. As vítimas também foram alvejadas a tiros.