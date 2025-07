Quatro presos e drogas apreendidas em ação policial no interior do Amazonas

Notícias Policiais – Durante a operação “Manicoré Segura”, deflagrada pela Polícia Civil no município de Manicoré (distante 332 quilômetros de Manaus), quatro homens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação aconteceu após meses de investigação conduzida pela equipe da 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Marcus Vinícius Vieira.

Os suspeitos detidos foram identificados como Deivid de Souza Carvalho, 32 anos; Paulo Sérgio Neves Reis, 54; Riquelver Peixoto Almeida, 21; e Wualasse Gomes da Silva. Contra eles, havia mandados de prisão e de busca e apreensão já expedidos.

Na operação, os policiais encontraram aproximadamente um quilo de entorpecentes, entre oxi, maconha e cocaína. Além disso, foram apreendidos R$ 25 mil em espécie, joias e uma arma de pressão.

Segundo o delegado, as investigações vinham sendo desenvolvidas há meses e tinham como foco a atuação do grupo na comercialização de drogas no município. Todos os presos responderão por tráfico de drogas e passarão por audiência de custódia nos próximos dias.

Os suspeitos seguem à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil continua as diligências para identificar possíveis ramificações da organização criminosa.