Quatro suspeitos são presos e armas são apreendidas após foguetório em Manaus

Notícias policiais – Na noite de quinta-feira (14), uma operação policial realizada no bairro Nossa Senhora de Fátima, zona Leste de Manaus, resultou na prisão de quatro suspeitos, incluindo um menor, e na apreensão de diversas armas e munições.

PUBLICIDADE

A ação contou com o apoio da Força Tática da Polícia Militar e da ROCAM, que intensificaram o patrulhamento em áreas dominadas por facções criminosas.

Segundo informações da polícia, durante o patrulhamento no bairro Nossa Senhora de Fátima, os agentes localizaram os suspeitos, um deles com 23 anos e antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Na abordagem, foram apreendidos pequenas porções de entorpecentes, além de oito armas de fogo, entre elas duas espingardas, além de diversas munições e foguetes. O material indica que o grupo estava se preparando para um ataque contra uma facção rival na mesma região.

PUBLICIDADE

A operação também resultou na prisão de uma liderança de facção criminosa, possivelmente ligada ao Comando Vermelho, que teria tomado pontos de tráfico no bairro Fátima, área tradicionalmente dividida entre facções.

A ROCAM chegou rapidamente ao local, retirando oito armas de circulação e detendo os envolvidos.

LEIA MAIS: Veja as vagas de emprego para esta sexta-feira em Manaus

Os presos foram levados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanecerão à disposição da Justiça. A Polícia Militar reforçou o compromisso de continuar atuando em regiões estratégicas, garantindo a segurança da população e combatendo o crime organizado.