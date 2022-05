Quatro veículos são recuperados em ação da Polícia Militar neste fim de semana em Manaus

Redação AM POST

Em diversas ações na capital por meio do Sistema Paredão, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperou veículos em situações de furto, roubo e com adulteração de sinais identificadores. As ocorrências foram atendidas pelas 7ª, 8ª, 19ª e 27ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), no sábado (21/05), em várias regiões da cidade.

Em uma das ações, por volta das 15h, policiais militares na viatura 7310 da 7ª Cicom abordaram a motocicleta modelo Honda CG 125, de cor preta e placa JXR-1134, identificada pelo cerco de monitoramento com sinais identificadores adulterados, em trânsito em um trecho no perímetro urbano da rodovia BR-319, nas proximidades da antiga Bola da Suframa, bairro Distrito Industrial 1, zona sul.

Nos procedimentos, após revista e busca pessoal, os militares constataram que o condutor, um jovem de 19 anos, não possuía carteira de habilitação nem o documento de propriedade do veículo, e verificaram também que o chassi estava adulterado. Em razão dos fatos, o indivíduo foi conduzido, juntamente com o veículo, ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em outra ação, por volta das 14h15, militares na viatura 7212 da 27ª Cicom detiveram dois homens, de 21 e 23 anos, após serem acionados pelo monitoramento do cerco inteligente para averiguar situações de roubo envolvendo indivíduos em uma motocicleta de cor prata e placa QZB5C74. Os delitos teriam sido cometidos nos bairros Parque Dez e Flores, ambos na zona centro-sul.

A equipe avistou a moto na rua rio Paraguai, bairro Novo Aleixo, onde os indivíduos foram abordados. Com eles, os policiais apreenderam aparelhos celulares de marcas diversas, cartões de diversos bancos, além de um relógio, outros pertences e R$ 80 em espécie. Em face do flagrante, ambos foram conduzidos ao 1º DIP.

Já na zona oeste da cidade, policiais militares da 8ª e 19ª Cicom recuperaram duas motocicletas com restrições de furto e roubo. Uma delas, modelo Honda CG 160 Fan, de cor vermelha e placa QZH9I23, foi recuperada por volta das 14h, na rua Creuza Vieira Rodrigues, bairro Santo Agostinho, furtada do bairro Lago Azul, zona norte. O veículo foi apresentado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

A outra moto, modelo Honda, de cor vermelha e placa QZX5F98, foi encontrada por militares da viatura 7407 por volta das 9h, na avenida Brasil, bairro Compensa, e o condutor foi encaminhado, juntamente com o veículo, para o 6º DIP.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.