Quilos de drogas avaliados em R$ 3,6 milhões são apreendidos no Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com o apoio do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), Delegacia Fluvial (Deflu), e Receita Federal (RF), deflagrou operação policial, nesta segunda-feira (19/10), que resultou nas prisões de cinco pessoas e na apreensão de 700 quilos de maconha do tipo skunk, em uma embarcação no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta da capital). A droga está avaliada em R$ 3,6 milhões.

Ao longo da ação, foram presos Cristiano dos Santos Ribeiro, 33; Edinei Fernandes Monteiro, 39; Manoel Honorato Nobre, 61; Rosane Dourado de Aguiar, 28; e Shaene Matos Martins, 28.

O resultado da operação foi divulgado durante coletiva de imprensa, nesta segunda, às 16h, no prédio da Delegacia Geral, na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Na ocasião, o Secretário de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), coronel Louismar Bonates, enfatizou que com esta apreensão, o Amazonas chega a marca de 13 toneladas de entorpecentes apreendidos, superando o ano de 2019.

“Excelente trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil, que tirou de circulação todo esse material ilícito. Vamos dar continuidade aos trabalhos para combater o tráfico de drogas no nosso Estado”, destacou ele.

A delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, parabenizou os policiais que se empenharam na operação e ressaltou que isso é resultado de mais uma ação positiva. “Apresentamos aqui para a população mais uma ação exitosa dos nossos policiais civis. E ressalto que estamos trabalhando arduamente contra o crime organizado” frisou ela.

Conforme o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, as investigações em torno do caso iniciaram há cerca de dois meses, quando as equipes obtiveram a informação de uma rota de drogas que passava pelo município de Maraã (distante 634 quilômetros em linha reta de Manaus). Ainda segundo as investigações, Cristiano dos Santos Ribeiro estaria transportando grande quantidade de drogas em uma embarcação pesqueira, saindo de Japurá (distante 744 quilômetros) e que passaria por Manacapuru.

“Com base nas informações, as equipes se deslocaram até Manacapuru onde montaram campana. Nesta madrugada, por volta das 4h, conseguiram avistar e abordar a embarcação. Durante a abordagem, foram encontrados os cinco indivíduos que, ao serem questionados, informaram que havia apenas peixe e negaram a existência de drogas no interior do barco. Porém, o cão farejador Odin, da Receita Federal, sinalizou para uma suspeita de entorpecente no frigorífico da embarcação”, relatou Mavignier.

Ainda segundo a autoridade policial, a embarcação foi levada ao porto do município, onde foi realizada uma revista minuciosa e, após retirarem todo o pescado, os policiais encontraram os 700 quilos de skunk. “Vamos dar andamento nas investigações para descobrirmos quem iria receber os entorpecentes em Manaus, bem como quem enviou a droga”, ressaltou ele.

Procedimentos – Cristiano, Edinei, Manoel, Rosane e Shaene foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ao término dos trâmites cabíveis, eles serão encaminhados para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, onde permanecerão à disposição da Justiça.

