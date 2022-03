Quinze pessoas são presas durante patrulhamentos ostensivos nas últimas 24 horas no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu 15 pessoas durante os patrulhamentos realizados entre a manhã de segunda-feira (21/03) e as primeiras horas desta terça-feira (22/03). As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Coari, Juruá e Tabatinga.

Ao todo, as guarnições da PMAM apreenderam mais de um quilo de entorpecentes; cinco armas de fogo; 31 munições; e mais de R$ 276 em espécie.

Na tarde de segunda-feira (21/03), um homem foi preso por policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na rua Bonfim, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Durante a abordagem, a guarnição apreendeu 76 trouxinhas de oxi; 60 trouxinhas de maconha; e sete trouxinhas de cocaína.

O suspeito foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado Polícia (DIP) e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Na avenida Batrum, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus, um homem de 42 anos foi preso após uma tentativa de feminicídio contra a companheira, de 33 anos. Segundo informações policiais, a vítima foi lesionada com quatro golpes de faca, logo após foi socorrida pela guarnição da 4ª Cicom e levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, naquela mesma zona da cidade.

O infrator foi agredido por populares e teve a perna esquerda fraturada, em seguida foi encaminhado à uma unidade médica, onde permaneceu sob custódia. Ele foi autuado em flagrante pelo crime, na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Interior

No município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), três indivíduos, com idades entre 21 e 23 anos, foram presos por policiais militares do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM). Durante a abordagem, foi encontrada uma pistola calibre 380; um revólver calibre 38 e 17 munições.

Eles foram encaminhados à delegacia do município e autuados em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.