“Rato” é preso por tráfico de drogas no interior do Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Beruri (a 173 quilômetros de Manaus), em ação conjunta com policiais do 9° Grupamento de Polícia Militar (GPM), prendeu em flagrante, nesta terça-feira (16/11), por volta do meio-dia e meia, Silvio da Costa Picanço Filho, 46, conhecido como “Rato”, pelo crime de tráfico de drogas. Com ele os policiais apreenderam tabletes de oxi, pesando aproximadamente sete quilos.

De acordo com o investigador de polícia Fabiano Oliveira, gestor da 80ª DIP, a prisão foi realizada em um hotel, localizado na avenida Vicente Gomes, bairro Centro, em Beruri, após denúncias anônimas serem recebidas por meio do Linha Direta do GPM, relatando que o mototaxista estava guardando entorpecentes em um quarto de hotel.

“As equipes policiais se deslocaram ao hotel e identificaram Silvio. Foi realizada uma revista no quarto em que ele estava hospedado, ocasião em que encontraram uma caixa com os tabletes de oxi, pensado cerca de sete quilos”, relatou o gestor.

Encaminhado à delegacia, Silvio foi autuado por tráfico de drogas. Ele permanecerá custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição do Poder Judiciário.