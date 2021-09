Recém-nascido é encontrado abandonado dentro de carro em rua de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram, na madrugada deste sábado (11/09), o resgate urgente de um bebê recém-nascido abandonado dentro de um carro modelo Kadett, cor vermelha, placa JWL 6248, estacionado de modo suspeito em área de mata da rua Francisca Júlia, Conjunto Cophasa, bairro Nova Esperança, zona oeste da capital.

Segundo os policiais, a equipe em patrulhamento na região visualizou o carro e, ao proceder a fiscalização, encontrou a criança ainda com o cordão umbilical sangrando no banco de trás do veículo. De imediato, os policiais resgataram o bebê e, seguindo orientações de seus superiores, conduziram o recém-nascido para a maternidade do bairro Alvorada, na zona centro-oeste, onde o mesmo recebeu os primeiros socorros da equipe médica pediátrica. Os enfermeiros da unidade informaram que o recém-nascido estava com pouco mais de três horas de vida.

Os policiais ao verificarem a situação do veículo, onde o bebê foi encontrado, não detectaram qualquer registro de roubo ou queixa. O caso foi registrado e entregue na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) para as providências legais ao caso de abandono de incapaz.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.