Recruta do Exército é preso ao se exibir com arma em passeio de moto em Manaus

Policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem, de 19 anos, que estava em uma motocicleta portando uma pistola. O fato ocorreu no domingo (23/5), na rua do Bombeamento, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

A prisão ocorreu após a PMAM receber informações sobre várias motos que estavam passando na avenida Brasil, e que um motociclista, que trajava camisa branca, capacete amarelo, estava exibindo uma arma de fogo.

Conforme relato da ocorrência, os policiais foram no local apontado na denúncia, e ao ver as viaturas, o condutor da moto citado saiu cortando caminho por um posto de combustível, adentrando em uma rua sem saída. Na tentativa de fugir, o rapaz, veio com a moto em direção ao policial militar, que efetuou um disparo no momento que estava se desviando da motocicleta para que não fosse atingido pelo indivíduo.

O rapaz foi levado para atendimento no SPA Juventina Dias e imediato foi transferido para o pronto socorro 28 de agosto, onde foi atendido e medicado. Logo após ser liberado foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O envolvido na ocorrência estava portando uma pistola com munições, é recruta do Exército Brasileiro e teve acompanhamento da SECMA.