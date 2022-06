Reeducandos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim iniciam curso de pedreiro

Redação AM POST

Com intuito de promover qualificação através de cursos profissionalizantes, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) iniciou, na tarde desta segunda-feira (13/06), o curso de pedreiro com as Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro 8, da rodovia BR-174. O curso visa qualificar os reeducandos, de modo a prepará-los para exercer a função nas unidades prisionais, em outros órgãos e, posteriormente, quando entrar em liberdade.

Continua depois da Publicidade

A iniciativa é uma parceria entre a secretaria, a empresa terceirizada RH Multi e o Instituto Segura. A turma é composta por 25 internos que receberão certificado após o término da qualificação.

O curso tem carga horária total de 80 horas, dividido entre aulas práticas e teóricas que abordam conteúdos sobre serviços relacionados à construção, reformas e aplicações em edifícios, técnicas de construção civil, manejo adequado de ferramentas, cálculos de materiais utilizados nas obras e demais tópicos relacionados à função de pedreiro.

O secretário da Seap Coronel Paulo Cesar, relata a importância de cursos como este e afirma que projetos que abordam a qualificação promovem liberdade por meio do conhecimento.

Continua depois da Publicidade

“A Seap trabalha incansavelmente para atender às PPL´s, de acordo com os direitos humanos e vendo estes, ainda, como parte da sociedade. É por isso que, em parceria com as empresas terceirizadas, ofertamos cursos que proporcionam aos internos aprenderem lições positivas, porque é por meio da qualificação que muitos têm a oportunidade de alcançar a liberdade mental e externa”, pontuou.

Segundo o reeducando Josias (nome fictício), o início da atividade pode proporcionar grande aprendizado e acrescenta o grandioso valor que cursos como estes tem para as PPL’s.

Continua depois da Publicidade

“Só hoje pude aprender diversas coisas, agora consigo dar o devido valor a essa profissão, que é muito importante para todos. Sou muito grato por essa oportunidade e vou me dedicar ao máximo para estar sempre aprendendo com os cursos, que me fazem ter uma outra visão da vida, agora de forma honesta”, disse.