Restos mortais são encontrados debaixo de flutuante em praia no Amazonas

Com a baixa do rio, moradores encontraram restos mortais debaixo de um flutuante, em uma praia localizada no bairro bairro Ramalho Júnior, no município de Maués, no último sábado.

Anteriormente, populares já haviam encontrado um crânio humano no mesmo local. Uma mulher não identificada esteve no local e disse que o cadáver pode ser do irmão, desaparecido desde janeiro deste ano.

As equipes da polícia fizeram a varredura na área, encontraram a ossada humana, um boné e uma camisa.

Os restos moratis foram encaminhados para a sede do 48° DIP para a realização dos procedimentos.

