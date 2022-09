Réus por matar Melquisedeque durante assalto em Manaus serão julgados em outubro

A Justiça do Amazonas marcou para o dia 3 de outubro deste ano, a partir das 10h15, a audiência para instruir a ação penal, que tem como denunciados Lucas Lima e Janderson Cabral Cidade, acusados do crime de latrocínio que teve como vítima Melquisedeque Santos do Vale.

O processo tem seis vítimas, sendo que Melquisedeque Santos do Vale morreu no local do crime. O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) apontou, por meio da denúncia oferecida pela promotora de Justiça Leda Mara Nascimento Albuquerque, cinco testemunhas de acusação.

Lucas Lima e Janderson Cabral Cidade foram denunciados nas penas do art. 157, parágrafo 2.º; inciso II, parágrafo 2.º-A; inciso I e parágrafo 3.º; inciso II, combinado com o art. 70, (latrocínio), todos do Código Penal Brasileiro. A audiência vai ser presidida pelo juiz de Direito Henrique Veiga Lima, titular da 9.ª Vara Criminal.