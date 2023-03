Revoltada com casa bagunçada, madrasta de 14 anos mata enteado de 4 anos

Uma bagunça na casa e suposta hiperatividade de Jefferson Miguel Mann de Almeida, de 4 anos, teria motivado a madrasta dele, de 14 anos, a cometer o homicídio nessa sexta-feira (24), no Distrito Entre Rios, em Nova Ubiratã, a 506 km de Cuiabá, de acordo com a Polícia Militar e Civil.

A Polícia Civil informou que a adolescente apresentou três versões enquanto era conduzida à delegacia. Antes de admitir o crime, ela afirmou que um homem tentou cometer violência sexual contra ela e matou o menino. Depois, disse que Jefferson teria cometido suicídio e, ao ser questionada novamente, confessou o crime e contou que matou a criança por ela ser “muito arteira”.

“A investigação não pode ser guiada apenas pelo depoimento da adolescente. Por isso, a Polícia Civil está fazendo diligências para apurar todos os fatos, como ocorreram, enfim, a dinâmica do crime que vitimou essa criança para chegar ao completo esclarecimento do homicídio”, afirmou o delegado responsável pela investigação, Bruno França.

O cabo da Polícia Militar Alexandre Souza Ferreira, que atendeu a ocorrência no local, contou que a adolescente estava sozinha na casa com o enteado no momento do homicídio. Segundo ele, o pai trabalha em uma fazenda distante do distrito e estava fora há cerca de três dias.

“Ela disse que a criança estava brincando e depois começou a bagunçar, gritar e ela acabou ‘perdendo a cabeça’ e a esfaqueou”, disse.

O pai de Jefferson, segundo o policial, é separado da mãe biológica e tinha a guarda do menino. O homem, no entanto, ainda não foi localizado.

“A criança morava com o pai, mas nesse período que ele estava para a fazenda, ela ficava com a avó paterna, mas, nesse momento do fato, estava aos cuidados da menor”, explicou Alexandre.

A adolescente foi autuada em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio e deve ser ouvida pelo delegado responsável pela investigação ainda neste sábado.

De acordo com a Polícia civil, o procedimento será encaminhado ao Ministério Público Estadual para representar pela internação da adolescente.

Outras pessoas ainda serão ouvidas na Delegacia de Nova Ubiratã, entre elas, o pai da criança.

Entenda o caso

Por volta das 13h dessa sexta-feira, Jefferson Miguel foi socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), com ferimentos de arma branca, para ser levado para um hospital de Feliz Natal, a 538 km da capital. A equipe médica fez seguidas manobras de reanimação, mas a criança não resistiu aos ferimentos e, conforme boletim de ocorrência, morreu nos braços da avó dentro da ambulância.

Segundo a PM, a adolescente desferiu dois golpes de faca no peito e no braço do enteado, no lado esquerdo do corpo. Ela confessou o crime aos policiais na delegacia da cidade.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso.

Fonte: G1