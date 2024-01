Rinha nacional de galos é desarticulada em Manaus com mais de 80 animais resgatados

Neste sábado (27), o Batalhão de Policiamento Ambiental do Amazonas (BPAmb) desarticulou uma rinha nacional de galos no ramal do Pau Rosa, localizado na BR-174, após uma denúncia anônima à Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPAMA-Aleam). A operação resultou na apreensão de mais de 80 galos e no resgate realizado pela CPAMA. Além disso, aproximadamente 16 organizadores das rinhas foram detidos.

No local, as autoridades encontraram anotações de apostas, nomes dos donos dos galos e informações sobre cerca de 200 pessoas envolvidas com as rinhas. A estrutura do local contava com uma arena e ventiladores, além da presença de diversos ‘torcedores’.

Conforme relatos de testemunhas, os realizadores das rinhas eram provenientes de Boa Vista (RR) e cobravam uma taxa de entrada de 100 reais por pessoa para o evento criminoso, com apostas mínimas variando entre 500 reais e 10 a 20 mil reais.

Os animais resgatados estavam em condições de maus-tratos, apresentando lesões peitorais, nas asas, hipertermia (aumento da temperatura corporal devido à exposição excessiva ao sol e calor), alguns cegos e desprovidos de esporão. No local, foram encontrados esporões artificiais e galos mortos.

No estado do Amazonas, a Lei Estadual nº 6.423/2023 proíbe a prática de rinhas de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. O alojamento dos animais resgatados foi descrito como um espaço pequeno, gradeado, carente de limpeza e alimentação adequada.

De acordo com a legislação, a pessoa denunciada e condenada por participar de rinhas pode ser multada em valores que variam de R$ 1.500,00 a R$ 20.000,00, dependendo da gravidade da infração e do estado dos animais envolvidos.

Redação AM POST