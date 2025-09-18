A notícia que atravessa o Brasil!

‘Risca faca’ é assassinado pelo próprio irmão durante noite de bebedeira no Amazonas

Viny, o autor do crime, está foragido; polícia investiga as circunstâncias da morte de Isaías.

Por Marcia Jornalist

18/09/2025 às 09:02

Notícias policiais – Uma tragédia abalou a cidade de Manicoré (distante 332 quilômetros de Manaus) no interior do Amazonas, na madrugada desta quinta-feira (18).

Isaías foi assassinado pelo próprio irmão, Viny, após um desentendimento que teve início durante a tarde, enquanto os dois consumiam bebidas alcoólicas.

Segundo relatos de moradores, os irmãos começaram a beber por volta das 13h. Às 18h, uma discussão irrompeu no terreiro da residência, mas Viny deixou o local logo após a briga.

Horas depois, já na madrugada, ele retornou armado e atacou Isaías de forma repentina. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, Viny fugiu e permanece foragido até o momento. A polícia foi acionada e investiga as circunstâncias do homicídio. Embora a motivação ainda não tenha sido esclarecida, os moradores locais estão em estado de choque.

A comunidade aguarda respostas das autoridades, enquanto a polícia trabalha para localizar o autor do crime e entender melhor os eventos que levaram a essa tragédia familiar.

A situação ressalta a importância de abordar a violência doméstica e o consumo excessivo de álcool como fatores que podem desencadear conflitos graves.

