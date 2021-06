Rocam desmonta laboratório de drogas na zona oeste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) desmontaram, na tarde de sábado (19/06), um laboratório de drogas e detiveram um jovem de 20 anos, em posse de mais de 1,5 quilos de entorpecentes e uma arma de fogo na zona oeste da capital.

Continua depois da Publicidade

Em patrulhamento por volta de 15h30, a equipe policial da viatura Rocam 7931 recebeu denúncia anônima pelo WhatsApp Rocam (99280-7574), informando que no beco Olinda, bairro Redenção, haveria um indivíduo portando e comercializando entorpecentes. Os policiais foram ao local, onde abordaram um indivíduo com as características repassadas.

Durante os procedimentos os policiais constataram que, no local, existia um laboratório de embalo e refino de drogas e apreenderam um total de 465 porções de drogas, correspondente a mais de 1,5 kg de entorpecentes com aspecto de maconha, cocaína, LSD, além de um revólver calibre 32 com seis munições, três balanças digitais, caderno com anotações do tráfico e uma calculadora.

Diante dos fatos, o jovem foi detido e conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais. Ele já tinha passagem por tráfico de drogas.

Continua depois da Publicidade

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe por meio do disque-denúncia 181 ou do 190.

* Com informações da assessoria de imprensa