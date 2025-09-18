A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Rocam prende dupla com moto roubada no bairro Betânia em Manaus

Ação da Rocam na rua Cruzeiro recupera motocicleta roubada de motorista de aplicativo.

Por Beatriz Silveira

18/09/2025 às 21:26 - Atualizado em 18/09/2025 às 21:38

Notícias Policiais – Dois homens foram presos na tarde desta quinta-feira (18) no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus, após serem flagrados circulando com uma motocicleta roubada. A ação foi realizada por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), que localizaram o veículo na rua Cruzeiro.

A moto havia sido tomada de um motorista por aplicativo durante um assalto na noite anterior. De acordo com a vítima, o trabalhador foi rendido por um criminoso armado com faca enquanto realizava corridas de transporte. “Eu estava trabalhando quando ele me obrigou a entrar em uma rua deserta. Me jogou no chão e disse que me mataria se eu reagisse. Pensei em enfrentar, mas preferi não arriscar, porque a vida vale mais que um bem material”, relatou.

Logo após o crime, o motorista buscou ajuda no 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e foi orientado a registrar ocorrência na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV). O sistema de monitoramento integrado das forças de segurança auxiliou na rápida localização do veículo, permitindo que a Rocam efetuasse a abordagem e a prisão da dupla em via pública.

Os dois suspeitos foram conduzidos ao 1º DIP, onde devem responder pelo crime de receptação. A motocicleta foi devolvida ao proprietário, que recuperou o bem menos de 24 horas após o assalto. O caso segue em apuração para identificar outros possíveis envolvidos na subtração do veículo.

