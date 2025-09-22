A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Rocam prende suspeito por tráfico em distribuidora no Japiim em Manaus

Abordagem em distribuidora levou à apreensão de porções de drogas e à prisão de um suspeito.

Por Beatriz Silveira

22/09/2025 às 22:42

Notícias Policiais –  Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (22), no bairro Japiim, zona Sul de Manaus. A captura ocorreu durante patrulhamento de rotina de equipes da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), que perceberam um indivíduo em atitude suspeita dentro de uma distribuidora da região e decidiram abordá-lo.

De acordo com o capitão Wilkens Diego, a revista pessoal encontrou porções de entorpecentes com o suspeito. “As verificações mostraram que se tratava de comercialização de drogas. O suspeito informou ainda que havia adquirido os produtos para revenda em uma residência próxima”, explicou o oficial.

Leia também: Justiça do Amazonas anula condenações da mãe e irmão de Djidja Cardoso

Com base nas informações, os policiais seguiram até o endereço indicado. No imóvel, foram localizadas outras porções de drogas, reforçando a suspeita de que o local era usado para abastecer a revenda. Um segundo envolvido teria conseguido fugir antes da chegada da guarnição, segundo relataram os agentes que participaram da ocorrência.

Após os procedimentos no local, o homem detido foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde será autuado e ficará à disposição da Justiça. A ocorrência segue sob investigação para identificar o suspeito que fugiu e apurar a extensão do esquema de distribuição na área.

A ação integra as atividades de rotina da Rocam na zona Sul, voltadas à repressão do tráfico e à prevenção de delitos em áreas comerciais e residenciais do Japiim e adjacências.

