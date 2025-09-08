A notícia que atravessa o Brasil!

Rocam recaptura dois foragidos da Justiça na Zona Sul de Manaus

Dupla tentou fugir ao avistar a polícia, mas foi capturada e encaminhada ao 1º DIP.

Por Beatriz Silveira

08/09/2025 às 20:52

Notícias Policiais – Durante patrulhamento de rotina na noite de domingo (7), policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) recapturaram dois homens que estavam foragidos da Justiça em Manaus. A ação ocorreu por volta das 23h, na avenida Manaus 2000, bairro Japiim, Zona Sul da capital.

Os suspeitos foram identificados como Emerson Caio Melo da Rocha, de 29 anos, condenado por tráfico de drogas, e Felipe Pereira Negreiros, de 28, sentenciado por roubo. Ambos possuíam mandados de prisão em aberto.

A dupla foi localizada em uma área de rip-rap e, ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir. A tentativa não teve sucesso, e os homens foram rapidamente interceptados pela equipe da Rocam.

Na abordagem, não foram encontrados materiais ilícitos. No entanto, a checagem no sistema confirmou as condenações e a existência das ordens judiciais em vigor. Emerson possui pena de cinco anos de prisão em regime fechado por tráfico, enquanto Felipe responde a uma condenação de cinco anos por roubo.

Após a prisão, os dois foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e seguem à disposição da Justiça para cumprimento das sentenças.

