Rocam recaptura foragido da Justiça com mais de três quilos de drogas e três armas de fogo de Manaus

Notícias de Manaus – Equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), recapturou um foragido da Justiça, de 26 anos, e apreendeu mais de três quilos de drogas e três armas de fogo, na tarde desta quinta-feira (02/05), no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

De acordo com o comandante da Rocam, major PM Jackson Santos, a equipe policial realizava incursão no beco Mossoró, por volta das 13h, quando visualizou um grupo de suspeitos fugindo. Durante a ação policial, um deles foi capturado em uma residência utilizada para comercialização de entorpecentes.

“Com ele foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros de fabricação israelense. Dentro da casa foram encontrados dois revólveres, sendo um calibre 32 e outro 38, todas armas de fogo com munições (24). Além do armamento apreendido também foram encontradas na residência três tabletes de pasta base de cocaína, porções de pasta base, oxi e cocaína, e uma prensa hidráulica que era utilizada para o preparo do material ilícito”, explicou o comandante da Rocam.

O homem, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

