Roubos a ônibus têm queda e alcançam menor quantidade de casos em três anos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Os registros de roubos a ônibus do transporte coletivo, em Manaus, apresentaram queda pelo segundo mês consecutivo. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), de janeiro até maio, as ocorrências deste tipo de crime tiveram redução de 8% na comparação com igual período do ano passado. É o menor número de casos dos últimos três anos.

Continua depois da Publicidade

A redução de ocorrências é reflexo do reforço da operação Catraca, da Polícia Militar do Amazonas. Mais de 6,7 mil abordagens a ônibus do transporte coletivo, alternativo e executivo foram realizadas pelas guarnições policiais ao longo do ano, como medida de prevenção à criminalidade.

De acordo com o tenente-coronel Cledemir Araújo, do Comando de Policiamento de Área Leste (CPA Leste), a Operação Catraca está ativa e envolve policiais militares de todas as zonas da capital, realizando ações conforme levantamento de ocorrências. “Intensificamos e temos conseguido reduzir o índice de criminalidade”, disse.

Em maio, a capital registrou 102 ocorrências de roubos a ônibus do transporte coletivo. No mesmo mês, em 2020, a cidade teve 121 notificações pelo crime formalizadas nos Distritos Integrados de Polícia Civil, por meio de Boletins de Ocorrência (BOs).

Continua depois da Publicidade

“A redução reflete o planejamento de estratégias, intensificando as abordagens do patrulhamento da PMAM e assim tirando os criminosos de circulação”, ressalta Araújo.

De acordo com a PM, mais de 126 mil pessoas foram abordadas durante as ações da operação Catraca, em Manaus. Ao todo, as ações policiais para combater os crimes no transporte de passageiros vistoriaram 4.446 ônibus coletivo, 966 micro-ônibus (alternativos e executivos) e 1.325 rotas que fazem transporte de trabalhadores para empresas do Polo Industrial de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Denúncias

Os casos de roubos em ônibus devem ser registrados em BO. Com essa medida, o cidadão pode acompanhar e cobrar o andamento de investigações. Isso também é importante para que o sistema de segurança possa definir estratégias para combater e prevenir o crime, a partir do mapeamento de ocorrências.

Para registrar BO, o cidadão pode acessar a página da Delegacia Virtual da Polícia Civil do Amazonas, no endereço https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

Continua depois da Publicidade

Denúncias podem ser realizadas, de forma anônima, pelo telefone 181, o disque-denúncia oficial da SSP-AM. As ligações são gratuitas e o serviço funciona 24 horas por dia. Para situações emergenciais, o cidadão deve ligar para o 190.

Roubos a ônibus (Manaus)

Período: Janeiro a Maio

2021: 676

2020: 740

2019: 759