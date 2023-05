Saiba como dupla aplicou golpe que desviou R$ 379 mil de instituição financeira em Manaus

Bárbara Amanda Soares da Silva, 34, e Reginilson Gomes Brito, 40, foram presos por desviarem R$ 379 mil com um golpe em uma instituição financeira localizada na avenida João Valério, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus.

Segundo o delegado Adriano Félix, titular do 22° DIP, os suspeitos se passavam por funcionários do local e telefonaram alegando que seriam da central financeira localizada em Goiânia (GO). Os criminosos falaram, ainda, que estavam realizando um treinamento, e para isso, o valor deveria ser repassado a eles.

“Com o dinheiro em posse deles, os valores foram transferidos para 19 contas bancárias diferentes, e Bárbara e Reginilson estavam entre os favorecidos, e receberam R$ 3,5 mil e 100 mil, respectivamente”, relatou Félix.

Ainda conforme Félix, as investigações iniciaram após um representante da instituição financeira comparecer à delegacia e informar o golpe na empresa.

“Com base nisso, iniciamos as diligências e conseguimos identificar os envolvidos, que fazem parte de uma quadrilha criminosa que age tanto no Amazonas como em outros estados do país”, explicou o delegado.

A equipe policial iniciou as buscas e conseguiu localizar e prender Reginilson. Bárbara também foi presa em um shopping center, localizado na avenida Djalma Batista, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da cidade.

“As investigações irão continuar, a fim de identificar se há a participação de outras pessoas na ação criminosa”, enfatizou.

Bárbara e Reginilson responderão por estelionato. Ambos serão levados à audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

Redação AM POST