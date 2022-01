Saiba como se inscrever para o concurso público da Polícia Civil do AM que oferece 362 vagas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Comissão de Concurso, informa que as inscrições para os Editais nº 01 e nº 02/2021 – PC-AM, com 362 vagas, iniciaram nesta segunda-feira (03/01), às 16h (horário de Manaus), e seguem até às 16h do dia 1° de fevereiro. As vagas são para os cargos de delegado, investigador, escrivão, perito criminal, médico legista e odontolegista.

Continua depois da Publicidade

O certame, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), contará com 62 vagas para o cargo de delegado, 200 vagas para investigador, 62 para escrivão, 27 para perito criminal, além de 8 para médico legista e 3 vagas para odontolegista.

Provas – Por sugestão da FGV e para melhor adequar ao cronograma, o certame do Edital n° 01/2021, que trata do cargo de delegado, foi antecipado para o dia 27 de março, e ocorrerá no mesmo horário: prova objetiva das 8h às 13h (horário de Manaus) e discursiva das 15 às 19h30 (horário de Manaus). As provas serão realizadas nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Manaus, Parintins, Tabatinga e Tefé. As demais etapas do concurso serão realizadas exclusivamente na capital amazonense.

O certame para os cargos de escrivão e perito (legista, criminal e odontolegista) permanece no dia 3 de abril, das 8h às 12h30 (horário de Manaus), e para investigador também no dia 3 de abril, mas de 15h às 19h, nos mesmos municípios acima citados.

Continua depois da Publicidade

Taxa de inscrição e remuneração – Para delegado, o valor da taxa de inscrição é de R$ 280, e a remuneração básica inicial será de R$ 20.449,05, com carga horária de 40 horas de expediente semanal.

A taxa de inscrição para investigador e escrivão é de R$ 180, e a remuneração será de R$ 12.948,78, com carga horária semanal de 40 horas. Para perito criminal, médico legista e odontolegista, a taxa é R$ 260, com remuneração de R$ 16.237,85, com a mesma carga horária.

Continua depois da Publicidade

Vagas – Do total de vagas para os cargos, e das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público, ficarão reservadas 20% aos candidatos que se declararem Pessoa com Deficiência (PcD), conforme disposto na Lei Estadual 5.295/2020, apresentando laudo médico (imagem do documento original, da cópia autenticada em cartório ou da cópia simples) atestando a espécie e nível da deficiência.

Seleção dos candidatos – A seleção será realizada em duas fases. A primeira contará com sete etapas, sendo elas: prova objetiva, prova discursiva, exame médico, teste de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação de títulos, sindicância de vida pregressa e investigação social.

Continua depois da Publicidade

Há etapas de caráter eliminatório, classificatório e eliminatório, sob responsabilidade da FGV. Já a segunda fase será composta pelo Curso de Formação Profissional Policial, sob responsabilidade da PC-AM.

Inscrições – As inscrições devem ser realizadas pelo site da FGV, no endereço eletrônico: https://conhecimento.fgv.br/concursos.