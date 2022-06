Saiba quem é a mulher que assumiu cargo do ex de chefe de facção criminosa

Redação AM POST*

A influencer Jéssica Andrade da Silva, de 28 anos, presa na última quarta-feira (22) na Bahia por suspeita de chefiar uma organização criminosa do Ceará, se apresentava nas redes sociais como uma mulher que levava uma vida de luxo. Jéssica escondia um histórico de crimes, cometidos, pelo menos, desde 2016.

Conforme a Polícia, ela assumiu um papel de liderança na organização criminosa depois que seu companheiro, Vicente Antônio de Freitas Filho, conhecido como “Vicente Peru”, de 36 anos, foi preso em Goiás no ano de 2016. O homem cumpre pena de 19 anos e 8 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Ele foi condenado pela Justiça do Ceará, em abril de 2018, por crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo e sequestro.

Desde que Vicente foi transferido para o presídio federal, “Jéssica passou a exercer funções do chefe criminoso no grupo, tendo amplo conhecimento dos negócios ilícitos do agora ex-companheiro”, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, em nota.

“Ela seria suspeita ainda de participar, em determinadas ocasiões, diretamente das ordens de ‘Vicente Peru’ ou colaborava de alguma forma para que estas ocorressem”, acrescentou a pasta.

*Com informações de O Globo