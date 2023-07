Saiba quem é o “Coquinho” citado em bilhetes deixados por facções ao lado de corpos mortos em Manaus

Ocimar Prado Junior, conhecido como “Coquinho”, figura como um dos principais conselheiros da facção criminosa do Comando Vermelho (CV) no estado do Amazonas. Com uma extensa ficha criminal, o indivíduo já foi preso em 2019 e reincidiu em 2021 durante a operação “Nômade”, realizada pela Polícia Federal, que visava investigar crimes relacionados a pertencimento a organização criminosa e tráfico de drogas.

Nascido em Manaus e ex-morador do bairro Santa Luzia, zona sul de Manaus, “Coquinho” é suspeito de inúmeros crimes graves, incluindo homicídio qualificado, constituição de milícia privada, tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal destaca que o patrimônio de “Coquinho” ultrapassa a marca de R$ 4 milhões, consolidando-o como um dos principais líderes da facção com alto nível de periculosidade, sendo reconhecido nacionalmente. Investigações apontam que ele é o mandante de diversos homicídios ocorridos no Amazonas e já ocupou posições de liderança em outras facções, como a extinta Família do Norte (FDN).

Em 2022, o réu tentou obter um habeas corpus para permanecer na Penitenciária Laércio Pellegrino (Bangu I), mas o pedido foi negado pela Desembargadora Mirza Telma, do Tribunal do Amazonas. Posteriormente, ele foi transferido para um presídio de segurança máxima em Campo Grande. Contudo, surpreendentemente, conseguiu uma liminar de soltura temporária e desapareceu.

Porém, a busca pelas autoridades não cessou, e em 13 de março de 2023, “Coquinho” foi capturado novamente pelas forças policiais em Assunção, Paraguai. No momento da prisão, foram encontrados cerca de US$ 82 mil dólares em espécie com ele, valor que supostamente seria utilizado para a compra de um apartamento no Paraguai. A suspeita é que o local seria a base para comandar o transporte de entorpecentes e realizar assassinatos de rivais no mundo do crime, com o objetivo de expandir a atuação da facção na região.

