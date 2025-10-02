Saiba quem é o homem executado a tiros dentro do Shopping Ponta Negra em Manaus

Notícias policiais – Na noite desta quarta-feira (1º), Júlio Cesar Santos das Chagas foi morto a tiros na área externa do Shopping Ponta Negra, localizado na Zona Oeste de Manaus.

O crime, que apresenta características de execução, provocou pânico entre os frequentadores do centro comercial.

Testemunhas relataram que a vítima estava conversando com um taxista para acertar o pagamento da corrida quando notou a aproximação de dois criminosos em uma motocicleta.

Em um ato de desespero, Júlio tentou se refugiar correndo em direção à entrada do shopping, mas foi alvejado por cerca de quatro disparos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e transportou Júlio para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro da Compensa. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu ao chegar à unidade de saúde.

O delegado Ivo Martins, responsável pelo 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que as investigações já estão em andamento.

De acordo com Martins, a Polícia Civil possui informações detalhadas sobre a mecânica do crime e a rota de fuga dos suspeitos. Ele ressaltou a importância de reunir provas no local, como cápsulas de projéteis e danos na estrutura do shopping.

O delegado garantiu que a polícia está empenhada em solucionar o caso rapidamente, buscando prender os responsáveis e restaurar a sensação de segurança na comunidade.