A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Saiba quem é o homem flagrado se masturbando dentro de UBS na frente de crianças em Manaus

Suspeito é procurado pela Polícia Civil do Amazonas.

Por Marcia Jornalist

25/09/2025 às 06:52

Ver resumo

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas anunciou a identificação de um homem filmado cometendo ato de masturbação na sala de espera de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. O suspeito foi reconhecido como Elzo dos Santos Filho, de 51 anos, e já consta mandado de prisão preventiva contra ele.

PUBLICIDADE

O episódio ocorreu na manhã de segunda-feira (22) em uma UBS daquela região. O crime foi flagrado por uma pessoa que estava no local e posteriormente divulgado em redes sociais. Com a ampla divulgação e o auxílio da população, a Polícia Civil conseguiu identificar o autor.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, o fato foi tipificado como importunação ofensiva ao pudor, e já foi requerida à Justiça a decretação da prisão preventiva de Elzo. Segundo ele:

PUBLICIDADE

“Com a ampla divulgação e a ajuda da população, conseguimos identificar o indivíduo e, rapidamente, representamos pelo mandado de prisão preventiva, que foi deferido pela Justiça. Diante disso, solicitamos novamente a colaboração da população para efetivar a prisão desse indivíduo.”

Até o momento, o suspeito ainda não foi preso. As autoridades pedem que quem tiver informações que levem à localização de Elzo entre em contato pelos números de denúncia: (92) 98116-9099 (disque-denúncia 9º DIP), 197 (Polícia Civil do Amazonas) ou 181 (Segurança Pública do Amazonas).

A atuação da polícia, ao identificar rapidamente o suspeito, demonstra a importância das redes de denúncia e da visibilidade social em casos de agressão moral e sexual — especialmente em locais públicos. Ainda assim, a efetivação da prisão depende não só do mandado emitido, mas da localização efetiva do indivíduo.

Além disso, o episódio expõe vulnerabilidades nas unidades de atendimento público — locais em que pacientes aguardam atendimento, muitas vezes idosos, mulheres, crianças — e o quanto atos de importunação ou assédio podem abalar o sentimento de segurança dos usuários.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Amazonas

Corpo de jovem é encontrado no Rio Amazonas após queda de embarcação

Buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

há 2 minutos

Brasil

Ibama aprova última etapa para exploração de petróleo na Foz do Amazonas

Avaliação garante avanço do licenciamento, mas ajustes ainda serão exigidos da Petrobras.

há 35 minutos

Polícia

Mais de R$14 milhões em ‘prejuízo’: traficantes entram em desespero após grande apreensão de drogas em Manaus

Material estava escondido em uma serralheria no bairro Mauazinho.

há 47 minutos

Brasil

Governo federal ameaça acionar Justiça contra preços abusivos de hotéis na COP 30 em Belém

Objetivo é trazer valor para o patamar da razoabilidade, diz ministro.

há 52 minutos

Brasil

Preço do café pode aumentar até 15% nos próximos dias, alerta Abic

Segundo associação, novo preço já foi comunicado ao varejo.

há 1 hora