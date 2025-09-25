Saiba quem é o homem flagrado se masturbando dentro de UBS na frente de crianças em Manaus

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas anunciou a identificação de um homem filmado cometendo ato de masturbação na sala de espera de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. O suspeito foi reconhecido como Elzo dos Santos Filho, de 51 anos, e já consta mandado de prisão preventiva contra ele.

O episódio ocorreu na manhã de segunda-feira (22) em uma UBS daquela região. O crime foi flagrado por uma pessoa que estava no local e posteriormente divulgado em redes sociais. Com a ampla divulgação e o auxílio da população, a Polícia Civil conseguiu identificar o autor.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, o fato foi tipificado como importunação ofensiva ao pudor, e já foi requerida à Justiça a decretação da prisão preventiva de Elzo. Segundo ele:

“Com a ampla divulgação e a ajuda da população, conseguimos identificar o indivíduo e, rapidamente, representamos pelo mandado de prisão preventiva, que foi deferido pela Justiça. Diante disso, solicitamos novamente a colaboração da população para efetivar a prisão desse indivíduo.”

Até o momento, o suspeito ainda não foi preso. As autoridades pedem que quem tiver informações que levem à localização de Elzo entre em contato pelos números de denúncia: (92) 98116-9099 (disque-denúncia 9º DIP), 197 (Polícia Civil do Amazonas) ou 181 (Segurança Pública do Amazonas).

A atuação da polícia, ao identificar rapidamente o suspeito, demonstra a importância das redes de denúncia e da visibilidade social em casos de agressão moral e sexual — especialmente em locais públicos. Ainda assim, a efetivação da prisão depende não só do mandado emitido, mas da localização efetiva do indivíduo.

Além disso, o episódio expõe vulnerabilidades nas unidades de atendimento público — locais em que pacientes aguardam atendimento, muitas vezes idosos, mulheres, crianças — e o quanto atos de importunação ou assédio podem abalar o sentimento de segurança dos usuários.