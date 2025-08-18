Saiba quem é o jovem assassinado com mais de 10 tiros por pistoleiros no Valparaíso, em Manaus

Notícias policiais – Na noite deste domingo (17), Amos Costa, de 22 anos, foi morto a tiros na rua Dez de Junho, comunidade Val Paraíso, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quatro suspeitos em duas motocicletas se aproximaram da vítima e dispararam à queima-roupa, deixando-o gravemente ferido.

Testemunhas confirmaram a dinâmica do ataque, enquanto peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) recolheram pelo menos 12 cápsulas no local do crime. O corpo de Amos foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A comunidade Val Paraíso, no bairro Jorge Teixeira, enfrenta um cenário crescente de violência nos últimos anos, marcado por frequentes casos de tiroteios, assaltos e confrontos entre facções criminosas.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) já está à frente das investigações para identificar os autores e apurar as motivações do assassinato. Até o momento, nenhuma hipótese foi confirmada.