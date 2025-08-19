A notícia que atravessa o Brasil!

Saiba quem é o policial preso por atirar no cantor de forró Dubarranco em Manaus

As motivações do crime ainda são desconhecidas.

Por Natan AMPOST

19/08/2025 às 17:34

Notícias policiais – O cabo da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), Jobison de Souza Vieira, foi preso no último domingo (17) suspeito de ser o autor dos disparos que atingiram o cantor de forró Eduardo Oliveira, conhecido artisticamente como “Dubarranco”, e a filha dele, de apenas 4 anos. O caso, que gerou forte repercussão em Manaus, ocorreu no dia 9 de agosto, próximo ao CSU do Parque 10, na Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para identificar o militar como responsável pelos tiros. Jobison foi localizado e detido por agentes do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, em seguida, encaminhado para a Companhia de Guarda da PM, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Ele ficará à disposição da Justiça e também será alvo de uma sindicância administrativa disciplinar dentro da corporação.

O ataque contra o cantor e a família

Na noite do crime, Dubarranco havia terminado um show em um bar na Rua do Comércio, no Parque 10. A esposa e a filha foram buscá-lo e, no caminho de volta para casa, o carro da família foi surpreendido por uma motocicleta que se aproximou e abriu fogo.

O cantor foi atingido por dois disparos — um no braço e outro na mão — e precisou passar por cirurgia, sendo liberado após o procedimento. A situação mais grave foi a da filha, que estava no colo dele no momento do ataque. A criança foi baleada e permanece internada em estado grave, recebendo acompanhamento médico intensivo.

A esposa do músico, que conduzia o veículo, não foi atingida, mas sofreu forte abalo emocional diante da violência presenciada.

Investigações seguem em andamento

Apesar da prisão do policial militar suspeito de efetuar os disparos, a investigação ainda busca esclarecer a motivação do ataque. Jobison de Souza Vieira, até o momento, optou pelo silêncio durante os depoimentos. A polícia também tenta localizar o homem que pilotava a motocicleta usada no crime, que continua foragido.

