Saiba quem era empresário executado a tiros dentro de casa em Manaus

Notícias Policiais – O empresário Severino Gomes das Mercês, de 69 anos, foi assassinado a tiros dentro de sua residência na madrugada desta quinta-feira (17), no Conjunto Duque de Caxias, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus. Ele era proprietário da Mercês Indústria e Comércio de Pedras LTDA, empresa atuante no ramo de materiais de construção e mármores, localizada na avenida Torquato Tapajós.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 4h15. Pelo menos cinco homens armados chegaram ao local em um carro modelo Volkswagen Polo prata e em uma motocicleta. Os criminosos arrombaram o portão da casa e, do lado de fora, se identificaram como policiais, gritando: “abre que é polícia”.

Sem resposta dos moradores, o grupo efetuou vários disparos contra a porta de vidro da entrada e invadiu a residência. Severino tentou reagir à invasão com um revólver calibre 38 e, de acordo com a perícia, chegou a atingir um dos criminosos, como indicam manchas de sangue deixadas no local. Apesar disso, ele foi alvejado diversas vezes e morreu ainda dentro de casa.

Uma neta da vítima, que também estava no imóvel, conseguiu se esconder e saiu ilesa do ataque. Conforme o delegado Gerson Oliveira, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os invasores não levaram nada, o que reforça a tese de execução premeditada.

“Tudo indica que o alvo era exclusivamente o empresário. Não houve tentativa de roubo, e os disparos foram direcionados a ele”, afirmou o delegado.

O caso segue em investigação para identificação dos autores e da motivação do crime.