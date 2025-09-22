Saiba quem era mulher executada a tiros dentro da própria casa em Manaus

Notícias Policiais – Adriana Gomes, 26 anos, foi assassinada a tiros na zona Norte de Manaus. Segundo informações repassadas à polícia, ela estava dentro de casa quando atiradores invadiram o imóvel e efetuaram os disparos. A vítima recebeu pelo menos três tiros na cabeça e morreu no local.

O histórico de Adriana inclui prisão em 2024 por porte ilegal de armas de grosso calibre. Na ocasião, ela foi detida ao lado do namorado, Ramon Oliveira, 32, em ação da Polícia Militar que apreendeu duas submetralhadoras calibre 9 mm. A captura aconteceu em 1º de outubro de 2024, na rua Albert Sabin, Conjunto Shangrilá, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul.

De acordo com o major Paulo Furtado, comandante da 23ª Cicom, a abordagem resultou de denúncia anônima. A informação recebida via 190 dava conta de um casal aguardando carro por aplicativo em rua sem saída, portando armas dentro de uma sacola. Ao chegar ao endereço, a equipe confirmou o cenário e deu voz de prisão ao casal.

Durante a ação policial, Adriana resistiu e chegou a morder as mãos do major e de outro militar. Conforme a polícia, ela tinha passagens por tráfico de drogas e roubo. Já Ramon respondia por porte ilegal de arma e havia sido beneficiado com liberdade provisória quatro meses antes.

Naquele dia, ambos foram levados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) com o armamento apreendido para os procedimentos legais. A execução de Adriana na zona Norte segue sob apuração da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga autoria e motivação do crime.