Saiba quem era o ex-conselheiro de facção criminosa metralhado na Praia Dourada em Manaus; veja vídeo

Notícias policiais – Um ataque a tiros ocorrido na noite de quinta-feira (24/7) no estacionamento do balneário da Praia Dourada, zona Oeste de Manaus, resultou na morte de um homem e deixou outro ferido.

A vítima foi identificada como Thiago Lima dos Santos, conhecido como “TH”, ex-conselheiro de uma facção criminosa atuante na capital amazonense. Entre os anos de 2011 e 2023, a polícia identificou Thiago como envolvido em pelo menos sete homicídios.

Segundo testemunhas, Thiago e um amigo retornavam ao veículo após participarem de uma confraternização em uma embarcação no Rio Negro, quando foram surpreendidos por um grupo armado.

De 10 a 15 homens cercaram os dois e efetuaram vários disparos contabilizando no total de 38 tiros. Thiago morreu no local, enquanto o amigo foi ferido e socorrido às pressas. A motivação do crime ainda está sob investigação pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

As autoridades não descartam que o ataque tenha relação com acerto de contas envolvendo o passado criminoso da vítima fatal. O caso ainda está em andamento e novas informações devem ser divulgadas conforme as investigações avançam.