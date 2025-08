Saiba quem era o policial envolvido em agressão a babá que morreu durante acidente Manaus

Notícias Policiais – O policial civil Raimundo Nonato, de 52 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (04/08) após sofrer um grave acidente de trânsito na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 7h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de resgate.

De acordo com testemunhas, o policial perdeu o controle do veículo, colidiu contra um poste de energia e, em seguida, o carro caiu em uma ribanceira às margens da via. O impacto foi tão forte que o poste foi arrancado e ficou suspenso apenas pelos fios elétricos. A concessionária responsável pela rede foi acionada para realizar o isolamento da área e iniciar os reparos.

Raimundo ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local antes da chegada do atendimento médico. Durante o resgate, uma bolsa feminina foi encontrada no interior do carro. A suspeita é de que pertença a uma adolescente de 17 anos que teria sido deixada minutos antes pelo policial em uma escola nas proximidades — fato que está sendo investigado pelas autoridades.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de necropsia.

Raimundo Nonato já havia se tornado figura conhecida da opinião pública após um episódio ocorrido em 2023, quando foi preso junto com sua esposa, Juçana Machado, após agredirem uma babá e balear um advogado durante uma confusão em um condomínio de luxo na Ponta Negra. Na época, câmeras de segurança flagraram Nonato entregando a arma para a esposa, que disparou contra o advogado Ygor Colares.

O policial já havia sido demitido da corporação em 2010 por condutas violentas, mas retornou à Polícia Civil anos depois. O histórico polêmico reacende o debate sobre critérios de readmissão de agentes públicos com antecedentes de violência.