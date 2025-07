Saiba quem era psicólogo assassinado em Manaus

Notícias Policiais – A morte trágica do psicólogo e professor universitário Manoel Guedes Brandão Neto, de 42 anos, deixou em luto a comunidade acadêmica e os seguidores de sua página “Nação Amazonas”, no Instagram. Neto, como era carinhosamente chamado por amigos, foi encontrado sem vida na manhã da última segunda-feira (21), em uma área de mata localizada na avenida Lourenço da Silva Braga, próximo à antiga penitenciária Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus.

Carismático e muito querido por todos que o conheciam, Neto era conhecido por sua alegria contagiante, generosidade e dedicação ao ensino. Além de atuar como psicólogo e professor universitário, ele também cursava Farmácia e administrava um perfil nas redes sociais que exaltava as riquezas culturais e turísticas do estado do Amazonas. A página “Nação Amazonas”, com mais de 193 mil seguidores, era referência para quem buscava conhecer mais sobre história, gastronomia e curiosidades locais.

PUBLICIDADE

Leia também: Moradores instalam limitador de altura para impedir carretas em rua de Manaus

Torcedor fanático do Palmeiras, tinha como hábito reunir os amigos de infância para assistir aos jogos em um bar na vizinhança, local que frequentava com frequência e onde era sempre bem-vindo. Segundo relatos, Neto havia saído de uma confraternização em família na madrugada de domingo (20), por volta das 5h. Câmeras de segurança registraram seus últimos momentos: ele caminha tranquilamente em frente a uma lanchonete por volta das 6h15, mas logo em seguida começa a correr, como se estivesse sendo perseguido.

A notícia de seu assassinato abalou profundamente amigos, alunos e seguidores. O caso segue sob investigação, e as autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre a motivação ou autoria do crime.