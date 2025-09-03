Sargento da PM é preso após atirar em ex-companheira e ferir outra mulher em Manaus

Notícias Policiais – O sargento da Polícia Militar, Edney Candido de Souza, foi preso nesta quarta-feira (3) após atirar contra sua ex-companheira, de 36 anos, e ferir uma segunda mulher no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes.

Segundo informações da Polícia Civil, o militar se apresentou à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (Norte/Leste) acompanhado de um advogado. Após audiência de custódia, ele permanece detido.

De acordo com a investigação, Edney perseguiu a ex-companheira durante uma confraternização entre amigos e familiares, chegando a invadir o imóvel onde o encontro acontecia. Além de disparar contra a vítima, ele também baleou a proprietária da residência, que tentou impedir sua entrada.

Testemunhas registraram em vídeo o momento da perseguição e os disparos, imagens que agora fazem parte do inquérito policial. Conforme a delegada Nathalia Oliveira, outros participantes da confraternização também foram ameaçados, sendo obrigados a se trancar dentro da casa para escapar dos tiros.

As duas mulheres baleadas foram socorridas e encaminhadas a uma unidade hospitalar da capital. Até a última atualização, o estado de saúde delas era considerado estável.