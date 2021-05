Sargento da PM é preso suspeito de estuprar crianças em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um sargento de reserva da Polícia Militar, que não teve o nome revelado, foi preso nesta terça-feira (18), durante deflagração da Operação Medusa em Manaus que descobriu esquema de prostituição contra duas meninas de 08 e 12 anos que seriam agenciadas pelos próprios pais em Manaus.

O pai das crianças também fazia parte do esquema e foi preso nesta manhã e depois a mãe se entregou na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). Segundo informações, a mulher era usuária de drogas e vendia a filha mais velha para um comerciante de perto da casa dela, que também foi preso.

A ordem judicial em nome do sargento e do comerciante foi expedida no dia 13 de maio deste ano, pelo juiz Julião Lemos Sobral Júnior, da Central de Plantão Criminal.

O crime foi descoberto depois que as irmãs desapareceram por sete dias após irem passar o fim de semana em um sítio com a mãe, na BR-14. Na época, como o padrasto havia sumido junto com elas, levantou-se a hipótese de que ele teria violentado as duas mas depois de passarem por exames descobriu-se que não.

Uma das menores contou em depoimento que o padrasto fugiu com as duas na mata para protegê-las dos abusos sexuais pois havia descoberto que elas teriam sido mandadas para lá naqueles dias porque seriam vendidas novamente para outro homem.

De acordo com a delegada delegada Joyce Coelho, titular da especializada, o policial ajudou nas buscas pelas menores.

As prisões ocorreram em endereços distintos da zona norte, e que as mesmas são resultado de investigações iniciadas a partir do dia 22 de dezembro de 2020, quando as irmãs se perderam na mata, juntamente com o padrasto delas, um homem de 38 anos, enquanto se deslocavam para um sítio, no quilômetro 24 da BR-174.

“Quando as meninas retornaram, todos os questionamentos recaíram sobre o padrasto, que havia ficado com elas na mata, no entanto, na época, não foi constatado nenhum indicio de abuso sexual praticado contra as irmãs, por isso ele só foi ouvido em termo de declaração e posteriormente liberado”, explicou a delegada.

Conforme a titular, durante as investigações para esclarecer o desaparecimento das meninas, foi identificado que havia um Inquérito Policial (IPL)de 2014, em nome do pai delas, o sargento da reserva da PM-AM, acusado de estupro de vulnerável contra as duas filhas. Diante disso, foi orientado que elas fossem abrigadas no acolhimento institucional até que toda a situação fosse esclarecida.

Ainda no decorrer das diligências, a irmã mais velha relatou à polícia que desde os três anos ela era abusada pelo próprio pai, e que, também, sua mãe a vendia para o comerciante mencionado, que tinha um estabelecimento próximo da casa delas, e que o mesmo abusava sexualmente dela, em troca de dinheiro, comida e roupas.

“A vítima relatou que na primeira vez que sua mãe a vendeu, ela recebeu R$ 20, e como a menina estava com fome e descalça, a genitora comprou feijão, arroz e um par de sandálias para a filha. Na segunda vez, a mulher disse à criança que precisava pagar uma dívida. Já em relação ao desaparecimento, a vítima disse que o padrasto estava tentando protegê-las, pois naquele dia a mãe estava esperando por elas em um sítio, para vendê-las novamente”, finalizou Joyce.

Procedimentos

Os infratores foram conduzidos à Depca, e, após os procedimentos cabíveis na unidade policial, eles serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.