Sargento da PMAM é procurado por tentar matar a tiros ex companheira em Manaus

Edney Candido de Souza é suspeito de atirar em ex-companheira e outra mulher no bairro Nova Cidade.

Por Marcia Jornalist

02/09/2025 às 10:40

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está em busca de Edney Candido de Souza, sargento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), acusado de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, de 36 anos, e uma mulher de 47 anos. O incidente ocorreu na madrugada de segunda-feira (1º), no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

Segundo informações da delegada Nathalia Oliveira, responsável pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), o sargento chegou à residência onde a ex-companheira estava em uma confraternização e a perseguiu, disparando contra ela em via pública.

A ação foi flagrada por testemunhas, que registraram a perseguição em vídeo. A outra vítima, que estava na casa, também foi atingida pelos tiros.

As forças policiais estão coordenando esforços para localizar e prender Edney Candido de Souza. A PC-AM solicita que a população colabore com informações sobre o paradeiro do suspeito.

Denúncias podem ser feitas pelo Disque-denúncia da DECCM pelo telefone (92) 99364-9797 ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A identidade dos denunciantes será mantida em sigilo, reforçando o compromisso das autoridades com a proteção das vítimas e a punição dos agressores.

