Sargento denuncia flanelinhas cobrando até R$ 100 para liberar vagas no Centro durante o Sou Manaus 2025

Notícias de Polícia – O sargento Loiola, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), usou as redes sociais neste sábado (6) para denunciar práticas ilegais de flanelinhas durante o Sou Manaus Passo a Paço 2025. Segundo ele, motoristas têm relatado casos de extorsão cometidos por guardadores de carros irregulares nos arredores do evento.

De acordo com a denúncia, alguns flanelinhas estariam cobrando valores entre R$ 50 e R$ 100 para permitir que condutores estacionassem em áreas públicas da capital.

“Eu sei que existem flanelinhas honestos e competentes, mas infelizmente tem alguns que queimam a categoria”, disse o sargento em vídeo divulgado nas redes sociais.

O policial também destacou que a prática configura crime de extorsão ou coação.

“Você dá o dinheiro se quiser, ninguém pode obrigar. Hoje já é sábado no Passo a Paço, e é muita gente denunciando, infelizmente”, completou.

O vídeo ganhou repercussão entre internautas, que relataram situações semelhantes em outras regiões de Manaus. A PM não informou se haverá operações específicas para coibir a ação de flanelinhas irregulares durante o evento, que deve reunir milhares de pessoas até domingo (7).

Vale lembrar que neste sábado, 6, o prefeito de Manaus declarou que um flanelinha irregular foi flagrado com uma arma de fogo e retirado das proximidades do evento pela polícia. Além disso, outros 50 flanelinhas tiveram atuação barrada pela prefeitura por cobranças indevidas.