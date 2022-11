Sargento é encontrada sem vida dentro do banheiro da própria residência

Redação AM POST

Eliana Silva Gonçalves, de trinta e sete anos, foi encontrada sem vida na manhã desta quarta-feira (16), no interior do banheiro de sua própria residência. Ela era 3ª Sargento do Corpo de Polícia Militar do Estado do Amazonas, e estava afastada de suas funções.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM), o esposo da vítima acordou para ir ao banheiro e se deparou com a esposa caída. Ele tentou reanima-la e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A equipe apenas chegou para constatar o óbito, a sargento estava aposentada devido a alguns problemas de saúde. A causa da morte foi registrada até o momento como ‘indeterminada’ no Instituto Médico Legal (IML).