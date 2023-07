Seap decide suspender provisoriamente visitas aos presídios de Manaus

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) suspendeu as visitas em todas as unidades prisionais de Manaus no período de 30 dias.

A medida foi tomada para “resguardar o interesse da coletividade, visando a proteção dos servidores, reeducandos, familiares e visitantes do sistema prisional”. A suspensão pode ser prorrogada caso continuem os “riscos à segurança e disciplina”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A portaria de nº 104/2023, assinada pelo secretário Coronel Paulo César Gomes de Oliveira Júnior, foi publicada nessa sexta-feira (14).

A decisão foi tomada após reunião realizada na última quinta-feira (13) no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) que contou com a participação do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF), Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) por meio do Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).