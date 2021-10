Secretário de Segurança Pública inicia visitas em unidades da Polícia Civil e da Polícia Militar em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Mansur, visitou, no sábado (09/10), Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e delegacias especializadas, da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), além das Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

De acordo com o general, o objetivo das visitas é alinhar ações com melhorias no trabalho dos agentes de segurança.

“Escolhi delegacias de cada área de Manaus para realizar uma visita. O objetivo é conhecer a situação real, instalações e infraestruturas, também conversar com os chefes de cada unidade e verificar as necessidades, trabalhos e produtividade de cada delegacia, para trabalharmos juntos na diminuição da criminalidade”, afirmou.

O secretário ressaltou que, além das unidades da capital, as visitas irão se estender às unidades do interior do estado.

“Já estive em cinco municípios do Amazonas realizando essa visita, e a minha preocupação sempre que eu chego no interior é ir até essas unidades da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, para ver do que cada unidade está precisando. Aqui em Manaus irei continuar as visitas ao longo da semana, para ter uma visão geral do que nós, como Secretária de Segurança Pública, podemos fazer para ajudar”, explicou o general.

Neste sábado, o secretário de Segurança Pública esteve na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), 1º DIP, 6º DIP, 14º DIP, 19º DIP, 24º DIP, 12º DIP, 1ª Cicom, 6ª Cicom, 14ª Cicom, 19ª Cicom, 24ª Cicom e 12ª Cicom.

* Com informações da assessoria de imprensa