Segunda noite do 55ª Festival de Parintins não registra ocorrências graves e polícia prende dois homens por furto qualificado

Durante a segunda noite do 55ª Festival Folclórico de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) não registrou ocorrências graves durante o evento. São cerca de mil agentes do sistema envolvidos no esquema de segurança, montado para levar tranquilidade a todos que estiverem no município. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu, em flagrante, dois homens por furto qualificado.

Na noite de ontem (25/06), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) prendeu um homem por dirigir sob efeito de álcool, ele foi encaminhado para a delegacia do município. Ainda durante o evento, o órgão removeu três veículos por irregularidades.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) abordou 31 veículos e sete embarcações que chegaram ao município. Ainda na ação, os policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) receberam uma denúncia, sobre dois indivíduos que estariam usando uma residência alugada para guardar aparelhos celulares roubados. Os agentes foram até o local, apreenderam 25 celulares e um notebook utilizado para formatar os aparelhos. Os homens foram presos e encaminhados para a delegacia do município.

Polícia Civil

No plantão de ontem (25/06), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) recebeu cinco flagrantes de ocorrências envolvendo violência doméstica, furto qualificado, crime ambiental, embriaguez ao volante, além de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacato.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, este ano, o festival registra ocorrências de pequenos delitos, por conta do esquema de segurança que foi montado para garantir um evento tranquilo para os brincantes.

Bombeiros

O tenente-coronel Monteiro, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), explicou que o órgão está atuando dentro e fora do Bumbódromo para garantir a segurança dos visitantes.

“Chegamos ao município com 135 homens e 21 viaturas, estamos atuando em toda a ilha de Parintins e, também, dentro do Bumbódromo para garantir a segurança do festival. Tivemos 105 ocorrências de vários tipos, entre elas fomos até o aeroporto do município fazer a limpeza de pista, onde uma ave colidiu com uma das aeronaves”, disse.

Operação Parintins 2022

Com um efetivo que envolve policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, agentes de trânsito e servidores da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a operação Parintins 2022 foi lançada no dia 22 de junho.

São cerca de mil agentes do sistema envolvidos no esquema de segurança, montado para levar tranquilidade a todos que estiverem na cidade na semana do 55º Festival Folclórico de Parintins.

* Com informações da assessoria de imprensa