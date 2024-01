Segunda vítima de tiroteio em praça de alimentação da Zona Norte de Manaus falece no hospital

Na tarde deste sábado (27), João Pedro Sales, de 25 anos, tornou-se a segunda vítima fatal do tiroteio que ocorreu na última quinta-feira (25) em uma praça situada na rua 181, núcleo 14, do bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. João Pedro foi alvo de uma execução enquanto estava em uma lanchonete junto com seu amigo Gerdan Guimarães da Gama, de 25 anos, que também faleceu no mesmo incidente.

A polícia informou que Gerdan era o alvo específico dos pistoleiros. No momento do crime, ambos estavam na lanchonete quando os atiradores chegaram e dispararam contra eles. João Pedro tentou fugir, mas acabou perdendo a vida. Ele foi a primeira vítima a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está conduzindo as investigações sobre o caso.

O tiroteio inicialmente vitimou os dois homens não identificados, sendo que um veio a óbito na cena do crime e o outro foi levado em estado grave para o Pronto Socorro Platão Araújo. Segundo relatos da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os atiradores, ainda não identificados, estacionaram um veículo próximo ao final da linha de ônibus na área, dirigiram-se até a lanchonete onde as vítimas estavam e abriram fogo. Após o ataque, os agressores fugiram rapidamente para o veículo.

