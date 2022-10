Segundo suspeito de assassinar o delegado Aldeney Goes é procurado pela polícia

Redação AM POST

Mikael de Souza, está sendo procurado suspeito de ser o segundo criminoso envolvido na morte do delegado da Polícia Civil, Aldeney Goes, ocorrido em Belém do Pará, na última sexta-feira (28). A informação foi dada pelo governador Helder Barbalho.

De acordo com a polícia, equipes policiais de outros estados já estão sendo acionadas para ajudar na localização do suspeito. Vale lembrar que Deyvide José Santos, vulgo “Jereba”, foi preso também suspeito no crime.

Informações preliminares apontam que o crime tenha sido encomendado, já que nenhum pertence da vítima foi levado.

O caso segue sob investigação.