Seguranças são agredidos por bandidos armados com escopeta durante assalto na Vila Olímpica de Manaus

Seguranças da Vila Olímpica de Manaus, localizada no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste da capital, foram rendidos e agredidos a coronhadas por um grupo de assaltantes que invadiu o local com escopeta e outras armas de fogo para roubar na madrugada desta quarta-feira (23).

De acordo com as vítimas os meliantes ameaçavam atirar caso eles não obedecessem e exigiam que os seguranças lhes entregassem suas armas, mas todos trabalhavam desarmadas no momento da ação.

O grupo de bandidos fugiu levando o celular de um dos trabalhadores e até o momento ninguém foi preso.