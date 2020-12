Seis estabelecimentos comerciais são autuados por não possuir licença sanitária em Manaus

Redação AM POST



A Central Integrada de Fiscalização (CIF), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), vistoriou dez estabelecimentos comerciais durante ação nesta sexta-feira (11/12), em Manaus. Na ocasião, seis locais foram notificados e um interditado. Ainda durante as ações, 35 veículos foram autuados ou notificados por infrações de trânsito.



Conforme informações da CIF, a maioria dos locais foram notificados por descumprir o decreto governamental de prevenção à Covid-19 e por não possuir licença sanitária ou autorização para funcionar.



No Centro, zona sul de Manaus, um evento que ocorria em um clube foi interditado por não possuir autorização de funcionamento da Visa Manaus. O estabelecimento também foi autuado por não possuir licença sanitária.



No bairro Flores, zona centro-sul, um bar foi autuado por descumprir o decreto estadual, causando aglomeração e por não possuir licença sanitária. O local também foi notificado por não possuir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).



* Com informações da assessoria de imprensa