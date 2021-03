Seis são presos tentando embarcar com 12kg de drogas no aeroporto de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Seis pessoas foram presas em flagrante na madrugada desta quinta-feira (25) tentando embarcar com 12kg de drogas (supostamente maconha) no Aeroporto Eduardo Gomes.

De acordo com a Polícia Federal, as drogas tinham como destino as cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Os policiais encontraram as substâncias fixadas ao corpo dos seis envolvidos durante fiscalização de rotina no aeroporto de Manaus. As drogas foram apreendidas e encaminhadas para exame pericial.

A droga apreendida foi encaminhada para exame policial pericial. Após o resultado, a droga será destruída. Ainda conforme informações da Polícia Federal, as investigações sobre o caso vão continuar a fim de identificar outros possíveis envolvidos.

Os detidos serão conduzidos para o sistema prisional onde permanecerão à disposição da justiça. Caso sejam condenados, as penas podem ultrapassar os dez anos de prisão.